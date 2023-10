Idraulico con esperienza per azienda fermana

La Termoservicegas srl di Fermo ricerca un idraulico, possibilmente con esperienza, automunito. Per candidarsi a ricoprire questa posizione è possibile contattare il numero telefonico 0734605033 oppure inviare una email all’indirizzo amministrazione@termoservicegas.it. Per rispondere a questo annuncio è necessario fare riferimento al centro per l’impiego di Fermo (email: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it; Pec: regione.marche.centroimpiegofermo@emarche.it; Telefono: 0734212656 - 0734212670).

Sempre nel Fermano, l’Ortofrutta a&i srl di Montegiorgio ricerca un magazziniereautista, automunito. Propone un contratto a tempo determinato ed a tempo pieno. Questi i contatti: telefono 0734968736; email amministrazione@ortofruttaaei.com. Anche in questo caso è necessario fare riferimento al centro per l’impiego di Fermo.