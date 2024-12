Ieri l’ultimo saluto al giornalista Traini:: "Ora riposi in pace"

Pochi intimi e pochissimi colleghi giornalisti si sono ritrovati ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Goretti per l’ultimo saluto a Marco Traini, deceduto a soli 58 anni a causa di un improvviso arresto cardiaco. Il parroco Don Giuseppe Bianchini che ha celebrato il rito funebre, ha ricordato la figura dello stimato giornalista, del padre dei tre figli Matteo, Eleonora e Donatella e del compagno della inconsolabile Monia. Un pomeriggio davvero triste con la pioggia e il freddo ad accompagnare l’uscita del feretro dalla chiesa di Piazza Immacolata diretto poi al Civico Cimitero dove si è proceduto con la cerimonia della sepoltura. Marco Traini, corrispondente dell’Agenzia Agi e AdnKronos, collaboratore del ‘Sole 24 Ore’, di ‘Panorama Economy’ e attuale direttore responsabile del quotidiano online ‘cronacamarche.it’. Aveva collaborato per anni anche con il quotidiano il Messaggero di Ascoli e poi con il Corriere Adriatico. Addetto stampa del Comune di Castel di Lama ai tempi del sindaco Patrizia Rossini, poi per l’Arma dei Carabinieri di Ascoli. Persona schiva, di poche parole, ma sempre educato e meticoloso nel suo lavoro. Tifoso dell’Ascoli, ma anche voce critica e mai banale sulle vicende della squadra bianconera e più in generale sugli eventi del Piceno. Domenica aveva scritto quello che poi è diventato il suo ultimo articolo su cronachemarche.it, relativo proprio alla vittoria dell’Ascoli a Sassari.