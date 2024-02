Igiene carente, chiuso locale in centro

Le condizioni igienico sanitarie molto precarie hanno portato alla chiusura di un locale del centro di Ascoli. La chiusura durerà per il tempo necessario al ripristino delle condizioni ottimali a salvaguardia e tutela della salute degli avventori. Il provvedimento è stato preso dal Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della Ast di Ascoli a seguito dei controlli disposti dal questore su tutto il territorio. L’azione di presidio e di prevenzione e contrasto di fenomeni di degrado, disturbo e microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e aggregazioni giovanili violente, ha interessato tanto il capoluogo quanto alcuni comuni limitrofi. Il prezioso contributo fornito da personale della divisione polizia amministrativa e sociale e della squadra mobile, con il coordinamento di un funzionario di polizia, ha permesso di effettuare mirati controlli presso gli esercizi commerciali maggiormente interessati dalla movida. I controlli, iniziati nella serata di sabato 27 gennaio e prolungati sino a tarda notte, hanno interessato in particolare 4 esercizi pubblici del centro frequentati soprattutto da minori. Al termine dell’attività, senza rilevare particolari irregolarità, sono stati 35 gli avventori identificati. Tra le attività commerciali controllate, una è risultata somministrare e conservare alimenti e bevande in condizioni igieniche molto precarie. E’ stata quindi immediatamente inoltrata la segnalazione al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.S.T competente, il quale nei giorni immediatamente successivi alla segnalazione ha effettuato l’ispezione della suddetta attività procedendo al sequestro degli alimenti avariati ed alla chiusura dell’attività sino al ripristino delle condizioni previste dalle vigenti norme igienico sanitarie.

p. erc.