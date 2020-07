Igor Baiocchi è il nuovo presidente del Circolo Nautico Sambenedettese. E’ un ritorno, quello di Baiocchi, all’esito delle elezioni, avvenute attraverso il voto online, dei soci del circolo, che con 239 voti lo ha visto trionfare sullo sfidante Bruno Bucciarelli, che di preferenze ne ha ottenute 141. Le operazioni di voto si sono tenute ieri mattina su internet, tramite la piattaforma Eligo, attiva dalle 10.30 alle 13.30 e sono avvenute a cinque mesi di distanza dalle dimissioni presentate dal...

Igor Baiocchi è il nuovo presidente del Circolo Nautico Sambenedettese. E’ un ritorno, quello di Baiocchi, all’esito delle elezioni, avvenute attraverso il voto online, dei soci del circolo, che con 239 voti lo ha visto trionfare sullo sfidante Bruno Bucciarelli, che di preferenze ne ha ottenute 141. Le operazioni di voto si sono tenute ieri mattina su internet, tramite la piattaforma Eligo, attiva dalle 10.30 alle 13.30 e sono avvenute a cinque mesi di distanza dalle dimissioni presentate dal presidente uscente, Arcangelo Caputo, che al termine dello scrutinio ha proclamato l’esito del voto. Insieme a Baiocchi si sono candidati e sono stati eletti consiglieri tutti e cinque i candidati vicino a Baiocchi, i primi cinque come risultati delle preferenze: sono Giacomo Forti (203 voti) Carlo Capecci (196) Laura Cennini (187) Benito Rossi (187) e Mauro Caffarini (186). Gli altri tre consiglieri eletti ( 8 il numero massimo) sono Rolando Rosetti (135), Alberto Paradisi (121) e Giuseppe Mattetti (120), tutti vicini al candidato presidente Bruno Bucciarelli. Primo dei non eletti Giovanni Cimini, seguito da Luciano Orsetti, anche loro vicino a Bucciarelli, e, inoltre i soci Alessandro Albertini e Massimo Zanco. Nelle tre ore di apertura della piattaforma sono stati 384, i soci che hanno espresso la loro preferenza, su 510 elettori. Tra qualche giorno ci sarà la prima riunione del consiglio, per assegnare le varie cariche: vice presidente, segretario, tesoriere e le deleghe per le varie attività, in particolare per il Settore vela e il Settore pesca.

"Come detto all’assemblea nella piattaforma, mi preoccuperò di riportare il Circolo Nautico in condizioni decenti, di occuparmi di quanto è rimasto indietro per il Covid 19 e non solo l’ordinaria amministrazione. Martedi prossimo, inoltre, penso di recarmi in visita al sindaco Pasqualino Piunti, per perorare la causa delle nostri concessioni, che devono essere al passo delle concessioni degli chalet, che sono state rinnovate, come già avvenuto in passato, quando ci avevano rinnovato le concessioni per cinque anni. Nel breve, dunque, cercheremo di ripristinare l’ordine al Cns, di tornare a navigare in acque più profonde, volendo utilizzare un termine legato al mare", è il primo pensiero del neo presidente Igor Baiocchi. Un ritorno a quanto pare fortemente voluto dai soci del Cns, quello di Baiocchi, che era stato alla guida del Cns fino ad aprile 2018, quando era stato battuto per un solo voto da Arcangelo Caputo.

Stefania Mezzina