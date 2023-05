Il 14 giugno torna la Mille Miglia: "Eccezionale e storica, siamo felici di riaverla"

La corsa più bella e storica del mondo torna sotto le cento torri. Il 14 giugno la Mille Miglia animerà la città per la quinta volta con il suo caratteristico passaggio tra le vie e le piazze ascolane. Tante le novità legate all’edizione 2023, la 41esima, che renderà omaggio al centenario dell’Aeronautica Militare. Le carovana di 420 vetture sarà preceduta dal Ferrari Tribute con 120 meravigliose auto della leggendaria casa automobilistica di Maranelllo. "Bella, eccezionale, storica: sono questi gli aggettivi che descrivono al meglio la Mille Miglia – commenta il sindaco Marco Fioravanti nella conferenza tenuta nella sala de Carolis-Ferri –. Dopo qualche anno vedremo il ritorno di questa importante manifestazione storica. Tutti coloro che arriveranno in città potranno attraversare la nostra meravigliosa piazza del Popolo e ammirare le nostre bellezze. Questa gara storica è il vero simbolo del Made in Italy. Stiamo riscoprendo l’identità italiana e la Mille Miglia rappresenta proprio questo". "Se Enzo Ferrari aveva definito questa corsa come quella più bella del mondo, noi rispondiamo che vi accoglieremo nella piazza più bella del mondo – aggiunge Nico Stallone, assessore allo sport –. Come amministrazione abbiamo lavorato per portare qui eventi sportivi di rilevanza. L’ultima edizione avuta ad Ascoli fu contraddistinta dal covid e nonostante le difficoltà riuscimmo a riscuotere grande successo. Stavolta le cose andranno ancora meglio". Fondamentale il lavoro profuso dall’Aci Automobile club Ascoli-Fermo e dal Bim Tronto per consentire alla ‘freccia rossa’ di tornare nel Piceno.

"Raggiungere questo risultato è stato possibile solo attraverso un grande lavoro di squadra – sostiene Ivo Panichi, presidente Automobile club Ascoli-Fermo –. Siamo riusciti ad organizzare questo evento nel migliore dei modi. La bellezza di questa manifestazione porterà lustro a tutta la città". Vari i comuni della provincia che saranno toccati nel percorso stabilito. "L’arrivo della carovana a piazza del Popolo, il cuore del Piceno, sarà un momento importante per tutto il territorio – ammette Luigi Contisciani, presidente Bim Tronto –. Per noi è importante continuare a far conoscere i nostri paesaggi. Stiamo lavorando col Bim in questa direzione con tante iniziative e speriamo di continuare a far conoscere anche la nostre bellissime zone montane". Gli organizzatori della Mille Miglia, rappresentata dal vice presidente Giuseppe Cherubini e dal responsabile tecnico Marcello Ferrari, hanno voluto dare rilevanza anche ad un lato green con la presenza di 20 auto elettriche ed ibride. Grande attesa per la famosa Maserati MC20 Cielo che affronterà i circa 2mila chilometri stabiliti in modalità guida autonoma.

Massimiliano Mariotti