Il 2023 da dimenticare per il settore turistico "Si chiuderà col -30%"

Le previsioni per un’estate turistica fantastica sembrano essere disattese. Secondo alcuni operatori si potrebbe andare incontro a una flessione di circa il 30% rispetto all’anno scorso. Colpa del maltempo che ha segnato duramente la bassa stagione e i ’ponti’ come quelli di Pasqua e della Festa dei Lavoratori, ma anche tutto il mese di maggio e parte di quello di giugno. Presenza che non si recuperano nelle settimane di alta stagione, quando tutte le stanze degli hotel e delle strutture extra-alberghiere sono occupate. Il risultato di una buona stagione, solitamente, si gioca nei mesi di maggio, giugno e settembre, ma quest’anno sembra essere stata dura anche a luglio, e lo è anche ad agosto. Nel mese di luglio la maggior parte degli hotel, e non solo, ha lavorato intorno al 70% o 80% delle proprie potenzialità; la cosa più preoccupante è che anche ad agosto ci sono camere ancora disponibili nelle strutture ricettive della Riviera delle Palme. "Fino alla settimana scorsa ho lavorato all’80% del mio hotel - afferma il proprietario di una struttura a 4 stelle -. Da una settimana l’hotel è pieno e lo rimarrà fino al 20 agosto, poi si tornerà ai ritmi precedenti. Condivido le previsioni del -30% circa".