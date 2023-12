Il 2024 si apre tra piazza e teatro

Ascoli aprirà il 2024 all’insegna della musica con un doppio appuntamento in programma domani primo gennaio. Il palco allestito in piazza del Popolo per la festa di stasera organizzata dal Comune per brindare all’arrivo del nuovo anno, non sarà smontato subito, ma bensì rimarrà ancora un giorno per ospitare, domani pomeriggio, il concerto gospel di Sherrita Duran, a ingresso libero. Alle 17.30 la voce della cantante americana riscalderà il salotto cittadino. Sherrita Duran sarà accompagnata dal coro di Jacheline Loi e Guillame Goufan, e dal pianoforte di Enrico Salvato. E ancora, alle 21, ma al teatro Ventidio Basso, sarà di scena il ‘Gran concerto di Capodanno’ con il coro Ventidio Basso diretto da Giovanni Farina e con l’orchestra sinfonica Puccini diretta da Alfredo Sorichetti. Info biglietti: 0736/298770.