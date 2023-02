Il 23enne Cosmin in lizza tra i migliori fotografi

Bella soddisfazione per Cosmin Maxim, giovane rumeno ormai sangiorgese doc (qui con la famiglia dall’età di 7 anni) che è appena stato inserito nell’elenco dei candidati ai Dance Music Awards. Si tratta dell’Oscar italiano del divertimento by night e il 23enne Cosmin è in nomination nella categoria ’Miglior Fotografo Nightlife 2022’. Un notevole attestato di stima per Maxim che nel territorio si è fatto conoscere in locali come Il Le Gall, ma anche il Medusa a San Benedetto del Tronto, lo Shada di Civitanova ed ora opera proprio in quest’ultima città come fotografo delle serate della discoteca Brahma. Il rapporto con la macchina fotografica è iniziato come passatempo, pian piano però la curiosità si è tramutata in passione piena e si è passati da hobby a lavoro, tanto che oltre al by night Maxim ha già collaborato con personaggi del mondo dello spettacolo come Taylor Mega.

I Dance Music Awards sono premi relativi ad un concorso indipendente, nato per individuare e valorizzare senza distinzione tutti coloro che operano nei vari ambiti del mondo musicale e specificatamente nel settore dance. Tutti gli amici ed estimatori di Cosmin possono sostenere la sua candidatura ed aiutarlo magari a vincere! Sì perché il migliore scaturirà dalla somma dei voti via web, per puntare su di lui basta andare su https:www.dancemusicawards.itvotazionivota-adesso e cercarlo nella categoria.

Affinché la preferenza sia valida è però richiesto di votare almeno cinque categorie.

Andrea Scoppa