Il 24 aprile torna Fritto Misto:: "Evento tra gastronomia e cultura"

La sala Ceci della Pinacoteca Civica, ha ospitato la presentazione della 21ª edizione di Fritto Misto in programma dal 24 aprile al 4 maggio in Piazza Arringo. Hanno partecipato l’assessore al commercio, Laura Trontini, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, il presidente di Amap Marche, Marco Rotoni, l’organizzatore Stefano Greco, il sindaco di Palmiano e presidente dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Giuseppe Amici e lo studioso e ricercatore Marco Corradi. "Un evento – ha dichiarato l’assessore Trontini – che è stato sempre molto partecipato e anche quest’anno le degustazioni di prodotti tipici saranno accompagnate da convegni, e seminari. Un evento plastic free per rispettare l’ambiente. Da assessore al commercio, esprimo la mia soddisfazione perché ci saranno tanti visitatori che faranno acquisti in centro". Stefano Greco ha sottolineato l’importanza turistica di Fritto Misto: "Un evento non solo gastronomico, ma abbinato anche ad appuntamenti culturali. Per la parte gastronomica ci sarà la novità dell’Osteria della Cotoletta che celebrerà alcune tra le più famose come quella Milanese, la Wienerschnitzel e la costoletta d’agnello. Ci sarà un convegno su ‘Gli ultimi cavatori’ dedicato ai tartufi della famiglia Angellozzi e una serata sul ‘Meletti’. Infine, si sarà un convegno su cinema e cibo con la proiezione del film ‘Alfredo Alfredo".

L’assessore Antonini ha portato il saluto del Presidente Acquaroli: "La Regione Marche è sempre stata vicina a questa iniziativa – ha detto – che è un patrimonio delle Marche. Enogastronomia ma non solo, anche tanto turismo, unica industria in costante crescita. Ci saranno due focus sui bandi regionali: uno per i giovani in agricoltura per il passaggio generazionale e l’altro sulla filiera del legno sperimentando l’uso nelle aree sisma per le strutture nella ricostruzione". Il presidente di Amap Marche, Rotoni ha poi sottolineato l’importanza del convegno del 27 aprile sulla patata marchigiana, mentre il sindaco Amici ha annunciato che a fine agosto tornerà la famosa ‘Sagra della Patata di Palmiano’: "Fritto Misto ci darà l’opportunità di parlare della filiera della patata. Il convegno servirà per suscitare interesse su questo prodotto e parlare del marchio di qualità nato da un’idea dell’Associazione nazionale ‘Città della Patata’. Un prodotto sicuramente meno nobile del tartufo, ma che merita la sua dignità". E proprio sul tema patata si è incentrato il nuovo libro di Marco Corradi dal titolo ‘La patata dalle Americhe a Palmiano’. "Un libro su come è arrivata la patata nel Piceno e sulle difficoltà che ha avuto per farsi apprezzare".

Valerio Rosa