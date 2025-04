Il 25 aprile in piazza per il Pranzo di primavera: prenotazione obbligatoria

Il 25 aprile appuntamento, alle 12, in piazza della Libertà, nella frazione di Villa Sant’Antonio a Castel di Lama, dove si terrà il Pranzo di primavera. L’evento è organizzato dal Comune con la collaborazione di alcune associazioni locali: Kasì, L’isola del Palloncino, Lama eventi e Magic Moment. Gli organizzatori promettono una giornata straordinaria all’insegna della musica non stop, cibo a volontà e tanto divertimento, una festa concepita per le famiglie. Durante la giornata verrà preparata e arrostita la carne argentina, che verrà cucinata a vista, un prodotto garantiscono da leccarsi i baffi. Oltre al buon cibo ci sarà anche tanta musica a cura del dj set by @fabiettodj82. Necessaria la prenotazione: 388-3854787 -328-6454930.