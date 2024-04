Il 25 aprile in riviera: "Valori da rafforzare, dobbiamo trasmettere ciò che ci hanno donato"

È con una riflessione sul senso delle istituzioni, che il sindaco Antonio Spazzafumo ha deciso di celebrare la Festa della Liberazione, avvenuta 79 anni fa. La cerimonia, andata in scena ieri mattina così come quella organizzata dall’Anpi, ha recato il tradizionale omaggio dinanzi ai tre monumenti cittadini che conservano la memoria dei Caduti. Nella tarda mattinata di giovedì 25 aprile, autorità civili e militari, in testa il primo cittadino sambenedettese e il sottosegretario Lucia Albano, si sono radunate in largo Luigi Onorati, dinanzi al primo monumento della terna protagonista della processione civile, accompagnata dall’esibizione del Concerto Bandistico ‘Città di San Benedetto del Tronto’, che ha eseguito l’inno di Mameli e anche ‘Bella ciao’. Il corteo, al quale hanno partecipato centinaia di persone, ha attraversato il centro cittadino fino a raggiungere la sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, dove è stata dedicata una riflessione sul significato della Festa.

"Il 25 aprile – ha detto Spazzafumo – è senz’altro un momento di festa: è la festa di un’Italia che, 79 anni fa, in questa giornata, si scoprì libera di decidere il suo destino, libera dal dominio nazifascista che l’aveva soggiogata e poi l’aveva trascinata in una guerra devastante per l’altissimo prezzo pagato in termine di morti, distruzione e disperazione. La cerimonia di oggi è stata certamente simbolica, ma al contempo richiama tutti noi ad un compito preciso: dobbiamo lavorare, soprattutto noi che abbiamo ruoli istituzionali e quindi responsabilità maggiori di un comune cittadino, affinché nella coscienza pubblica si rafforzino quei valori che contraddistinguono questa giornata. Sto parlando di senso delle istituzioni, di valore della democrazia come forma più alta di governo di una comunità, di conquista e difesa della libertà come elemento fondante della dignità di una persona. A quel movimento popolare che ha preso il nome di Resistenza, hanno dato il loro prezioso contributo rappresentanti di forze e movimenti politici di ogni colore, accomunati dalla insopprimibile esigenza di veder restituita all’Italia, come ha detto il presidente della Repubblica, la propria dignità attraverso la riconquista del valore democratico della scelta del proprio futuro. Ed è bene ribadire – ha concluso il sindaco – che la democrazia è un patrimonio che ci è stato consegnato e che, nei mutamenti epocali che stiamo vivendo, dobbiamo essere capaci di trasmettere alle generazioni future".

Giuseppe Di Marco