Il 5xmille ai donatori di Pagliare

Il Gruppo Avis Spinetoli-Pagliare chiede di destinargli il 5 per mille. "Il 5 per mille – dichiara il direttivo – è una misura fiscale che consente di destinare una quota dell’Irpef (pari al 5 per mille) a enti che si occupano di attività di interesse sociale. Avis Spinetoli-Pagliare da 28 anni contribuisce al raggiungimento e al mantenimento dell’autosufficienza del sangue nella Regione Marche. Dacci una mano – è l’appello del gruppo – a continuare a dare una mano!". Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0736 899999 oppure la emali: [email protected]