Il 9 settembre Asco in piazza Arringo

Il 9 settembre in piazza Arringo arriva l’evento ‘Symphony of Caos’ pensato e diretto artisticamente da Asco. Da stamattina alle 10 saranno in vendita i biglietti e per le prime 24 ore il costo sarà ridotto. La serata si preannuncia un vero e proprio show nel corso del quale musica, danza e arti dello spettacolo si misceleranno insieme. Ospite d’eccezione sarà l’attore e doppiatore Luca Ward, e ad esibirsi saranno anche la Compagnia del Folli e il coro Ventidio Basso, oltre ad Asco dj e alla ‘Caos symphony orchestra’. "Con questa seconda edizione punteremo ancora di più su un qualcosa che possa essere un racconto – continua Asco –. Da qui il tema dell’evoluzione che in maniera teatrale verrà narrato sul palco da una delle voci più belle d’Italia, Luca Ward. Sarà un evento trasversale, per tutte le età. Ascoli ha tanta voglia di eventi e di divertirsi e dunque sono convinto che il mio di evento possa ripetersi e che tanti accorreranno".

Lorenza Cappelli