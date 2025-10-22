Il ballo contro il Parkinson. Lezioni di danza gratuite come antidoto alla malattia

La città delle cento torri si conferma uno dei poli principali per la diffusione di Dance Well, il progetto artistico e sociale nato nel 2013 a Bassano del Grappa e oggi presente in numerose città italiane. L’iniziativa propone lezioni di danza gratuite rivolte a persone affette dal morbo di Parkinson, ma aperte anche a familiari, caregiver, cittadini over 60 e alla comunità locale in senso più ampio. A rendere unica questa pratica è la scelta degli spazi: non palestre o centri riabilitativi, ma musei, pinacoteche e luoghi d’arte.

Una cornice che sottolinea l’anima profondamente artistica del progetto. I partecipanti sono chiamati Dance Well dancers, mentre le lezioni (tenute da insegnanti certificati) si trasformano in veri e propri momenti performativi, capaci di stimolare espressione, creatività e benessere fisico. Ogni insegnante può proporre il proprio stile, fondendo tecniche e linguaggi differenti all’interno di un approccio centrato sulla persona. Pur partendo da una visione artistica, Dance Well integra al suo interno componenti di tipo riabilitativo: esercizio aerobico, immaginazione motoria, tecniche di cueing, training propriocettivo e sensitivo-motorio. Una combinazione che ha attirato l’attenzione anche del mondo scientifico. Nel 2015, il neurologo Daniele Volpe, responsabile del Centro per la malattia di Parkinson della Casa di Cura ‘Villa Margherita’ di Arcugnano, ha condotto uno studio comparativo tra la pratica Dance Well e la riabilitazione tradizionale. I risultati hanno mostrato un’efficacia simile sul piano motorio, ma con effetti superiori a livello emozionale e relazionale. "Il valore del progetto è stato riconosciuto anche a livello internazionale – conferma l’assessore comunale ai servizi sociali Massimiliano Brugni –. Dance Well è citato in diverse pubblicazioni e nel recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulle buone pratiche artistiche per il benessere psico-fisico". A confermare l’importanza culturale e sociale dell’iniziativa è arrivato anche il Premio Rete Critica 2023, assegnato da una rete di critici teatrali italiani. Con il suo impegno costante, Ascoli continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la diffusione di questa pratica innovativa, dove arte e cura si incontrano in un linguaggio nuovo, accessibile e profondamente umano.

Matteo Porfiri