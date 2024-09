Il ’Bar... Colli’ è diventato maggiorenne

Cesare Pavese diceva che il bar di un paese anche quando non ci sei resta ad aspettarti. E’ questa la storia del ‘Bar …Colli’, che ha compiuto 18 anni in questi giorni. E’ il luogo simbolo di Colli capoluogo, è il posto della memoria, dove tutti si ritrovano per stare insieme, per parlare o intrattenersi, più che un bar una casa. Le giornate qui sembrano tutte avere la solita piega: le voci, le risate, gli aneddoti, l’odore del caffè, il rumore delle carte lanciate sui tavoli, sono alcuni dei momenti. Il proprietario Vittorio Fazzini mostra tutta la sua soddisfazione: "Diciotto anni di attività, Bar … Colli è diventato maggiorenne. Un posto che resiste e non mostra i segni del tempo. Il mio non è un locale, ma una casa aperta ad amici e passanti. Proprio per i 18 anni, un mio amico Pasquale Marucci, ci ha dedicato una canzone, che riassume tutto lo spirito di questo luogo". Il bar è animato dal proprietario Vittorio, da sua madre Luigina, donna determinata e pragmatica e il piccolo Leone, il cane bassotto considerato da tutti la mascotte, che si intrattiene simpaticamente con tutti i clienti.

Maria Grazia Lappa