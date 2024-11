I principi di una dieta sana ed equilibrata per costruire, pasto dopo pasto, delle solide basi per la nostra salute. Dopo aver coinvolto con soddisfazione gli studenti dell’Iis ’Ulpiani’ di Ascoli nel mese di maggio, la Cna torna a condividere i pilastri di una buona alimentazione con la fascia meno giovane dei propri associati, che più di ogni altra può farsi portavoce di un corretto stile di vita tra le mura domestiche e nei principali luoghi di socializzazione. Per questo è stato scelto di riproporre ’Il ben-essere a tavola’, format particolarmente apprezzato, che sabato 30 novembre farà tappa all’Hotel Ristorante ’DonnaRosa’ di Roccafluvione. Pensionati e partecipanti di ogni età avranno così l’opportunità di prendere parte a una lezione speciale di un professionista della salute, stimato sul territorio come in tutta Italia come il dottor Mauro Mario Mariani, angiologo. Mariani dialogherà con gli associati presenti, illustrando pregi e difetti di tutto ciò che ogni giorno finisce sulle nostre tavole e mettendo in evidenza l’importanza di adottare con costanza delle buone pratiche alimentari. Successivamente si potranno ’degustare’ gli insegnamenti del dottor Mariani attraverso i piatti preparati da Antonio Scipioni, titolare del ’DonnaRosa’ e presidente nazionale Cna Ristorazione, che per l’occasione sta preparando un menù speciale.

"Abbiamo fortemente voluto promuovere questa iniziativa perché l’alimentazione è il punto di partenza del nostro benessere – ha confermato Alvaro Cafini, presidente Cna Pensionati Ascoli –. Spesso i pensionati sono legati alle antiche tradizioni e alle cucine di una volta: grazie al contributo del dottor Mariani, invece, potremo apprendere delle informazioni di cui fare tesoro". Soddisfatto Antonio Scipioni: "Sarà un grande onore per noi cucinare in occasione di questa importante iniziativa. Ippocrate, padre della medicina, sosteneva che il benessere inizia dalla tavola, e in questo senso come associazione teniamo molto a valorizzare le peculiarità territoriali".

