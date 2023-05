Il ‘Big Ciauscolo’ alla fiera internazionale di Milano

Una piccola azienda agroalimentare di Montegiorgio porta alla fiera internazionale di Milano ‘Tutto Food’ il suo ‘Big Ciauscolo’, è subito un gran successo. E’ la prima volta che il ‘Centro Carni dei Sibillini’, piccola azienda a gestione familiare di terza generazione specializzata nella produzione artigianale di salumi di qualità, nota agli utenti del territorio con il nome di Ccs con sede a Crocedivia di Montegiorgio, partecipata ad una fiera internazionale e mai si sarebbero aspettati un tale riscontro. "Abbiamo scelto di aderire alla manifestazione per far conoscere le nostre eccellenze – racconta Diego Mariani, figlio del titolare - ma soprattutto per far conoscere una delle eccellenze della Regione Marche. Per l’occasione abbiamo portato il nostro ciauscolo igp che ha riscosso molto successo e siamo orgogliosi di come è andata questa nostra prima partecipazione ad una manifestazione di settore. Tanti buyer nazionali, ma soprattutto stranieri, ci hanno fatto visita. I segreti della nostra azienda sono le materie prime, con suini allevati in Italia, lavorazione artigianale e tanta passione seguendo le antiche ricette che ci tramandiamo di generazione in generazione". A fare la parte del leone il ‘Big Ciauscolo’, invenzione della Ccs, un ciauscolo che segue la lavorazioni tradizionali ma di grandi dimensioni che ha stuzzicato i palati di tanti ospiti.