Il bilancio Ciip agita il consiglio

Si è svolto giovedì pomeriggio il primo consiglio comunale del 2023, con gli stessi problemi degli ultimi: la mancanza del numero legale per aprire i lavori, che in altre circostanze era stato garantito dalla minoranza. "Le difficoltà che stanno incontrando sono un chiaro sintomo dello sfilacciamento della maggioranza, non più compatta attorno ad un progetto politico – afferma Alessandra Manigrasso consigliera del Movimento 5 Stelle, che ha firmato la nota insieme al Comitato Cittadino Restyling –. Del resto aver trovato accordi sulla composizione di una futura giunta con nomi e caselle già riempite, non genera entusiasmo di partecipazione. Il punto più alto della demagogia si è toccato nella discussione del bilancio previsionale Ciip SpA. Il sindaco, pur avendo alcune settimane fa sottoscritto un documento di non condivisione degli aumenti delle tariffe e nel consiglio di novembre scorso si era impegnato a porre in essere le azioni per scongiurarne gli aumenti in tutte le sedi, nella commissione consiliare ha riservato parole al miele per il presidente di Ciip, contrapposte alle nostre forti critiche. Noi volevamo un indirizzo completamente diverso. Un voto di totale discontinuità rispetto all’attuale gestione. Un voto contrario al bilancio previsionale. L’Assemblea di Ciip ha visto più comuni che hanno espresso un voto contrario, sostenendo le ragioni che noi ribadiamo da alcuni anni. Da questo consiglio dobbiamo trarre un insegnamento: l’amministrazione che da trent’anni amministra Grottammare non esprime più idee e proposte innovative che in passato tante attenzioni ed entusiasmi avevano generato".

Il sindaco Piergallini, da parte sua, spiega che il Consiglio comunale ha dato indirizzo al sindaco, a maggioranza, di astenersi nella votazione del Bilancio previsionale della Ciip, contrariamente agli anni precedenti, durante i quali il comune di Grottammare aveva sempre votato favorevolmente all’approvazione del Bilancio della società partecipata. "Il bilancio 2023 della società Ciip – afferma Piergallini – tiene conto della decisione assunta alcuni mesi fa dall’Ato relativa all’aumento delle tariffe per il costo dell’acqua. Allora, come amministrazione comunale, fummo contrari ad un aumento che avrebbe inciso sulle già difficili economie delle famiglie e delle aziende del territorio, dunque, non potevamo votare favorevolmente il bilancio della Ciip".

Marcello Iezzi