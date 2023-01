Il bilancio della Ciip in consiglio

A pochi giorni dall’ultima riunione in assise, si prospetta all’orizzonte una nuova, ravvicinata seduta in consiglio comunale. Questa volta, l’incontro in emiciclo servirà a discutere e votare il bilancio previsionale della Ciip, ma non solo. Il consiglio, previsto per le 17 di mercoledì 25 gennaio, comincerà con un’interrogazione dei Verdi sulla realizzazione di un info point alla Torre sul porto in Sentina. Seguirà il riconoscimento del debito fuori bilancio, per la somma complessiva di 19.680,23 euro derivante da spese legali, di giudizio e risarcimento danni. Compaiono poi le modifiche allo schema di convenzione per l’affidamento dell’appalto dei servizi di tesoreria comunale e di cassa del mercato ittico. E si arriva al piatto forte, ovvero l’approvazione di bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica per l’anno 2023 della società Ciip spa e l’espressione di eventuali indirizzi del consiglio alla società partecipata. A seguire, le modifiche e le integrazioni necessarie per l’aggiornamento del regolamento dell’Istituto ‘Vivaldi’: tra le altre cose, si introduce la possibilità di individuare il direttore didattico-artistico dell’Istituzione anche al di fuori del corpo docenti. Quindi un nuovo passaggio in Sentina, con l’adozione delle misure di conservazione del sito Natura 2000, denominato ‘Litorale di Porto d’Ascoli’: tali disposizioni integreranno quelle che interessavano solo la porzione terrestre del sito, integrandole con misure atte alla tutela della porzione marina dell’area. E per finire, le mozioni: una di Luciana Barlocci sull’ampliamento della platea di donne che beneficiano dello screening gratuito mammario, una del blocco di destra sull’affidamento del servizio di organizzazione e capitale umano al segretario generale Stefano Zanieri, una dei Verdi circa il ponte sul Tronto e una di Europa Verde, Pd, Articolo Uno e Nos per la salvaguardia del filare di pini in via del Mare.