Il bilancio della polizia. Scendono i reati ma salgono gli arresti: +42% rispetto al 2022

Reati in diminuzione anche se c’è qualche recrudescenza preoccupante riguardo ai furti in abitazione e alle truffe ai danni di anziani. E’ la stretta sintesi del quadro sull’attività della questura di Ascoli nel corso del 2022 delineato dal questore Giuseppe Simonelli che ieri ha fatto il bilancio degli ultimi dodici mesi. "Il 2023 è stato un anno soddisfacente soprattutto riguardo alla prevenzione, aspetto a cui tengo particolarmente" ha detto Simonelli che è alla guida della Questura di Ascoli dallo scorso 1 agosto quando è subentrato a Vincenzo Massimo Modeo che a sua volta ha assunto la carica di questore di Lecce.

Il questore Simonelli ha particolarmente puntato l’attenzione sul concetto di prevenzione concretizzatasi con quasi 60.000 persone controllate, il 18% in più rispetto al 2022. "Un dato altamente positivo raggiunto con il grande impegno di tutto il personale della questura di Ascoli e del commissariato di San Benedetto, oltre che per il lavoro della polizia stradale, polizia ferroviaria e polizia postale" ha sottolineato Simonelli. Un impegno affrontato con un numero di agenti non sufficiente alla realtà picena, specie nel periodo estivo, quando lungo la costa aumenta considerevolmente la popolazione residente grazie all’arrivo di turisti da ogni dove.

"Nel corso del 2024 confido sull’incremento del numero di uomini e donne da impiegare sul campo" ha detto il questore Simonelli. Nel corso del 2023 sono aumentati gli arresti (+42%) rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda le misure di prevenzione, sono stati adottati circa 200 provvedimenti, con un particolare incremento degli ammonimenti e dei divieti di accesso ad impianti sportivi (74 contro i 19 dell’anno precedente). Sulle strade del Piceno sono state dislocate 2.102 pattuglie della Stradale; gli agenti hanno contestato 10.582 infrazioni, decurtato 10.481 punti e ritirato 149 patenti di guida. In leggero aumento i furti nelle abitazioni (395), anche se in generale il fenomeno dei furti registra un calo del 10%. "E’ alta l’attenzione alle truffe agli anziani, fenomeno purtroppo attuale che affrontiamo anche con incontri durante tutto l’anno per informare le potenziali vittime" ha aggiunto il questore di Ascoli Simonelli. In costante aumento i reati commessi on line, soprattutto le truffe. Nel corso del 2023 la polizia ferroviaria ha partecipato a 66 operazioni speciali, ha scortato 104 treni con 49 pattuglie a bordo e 56 lungo la linea.

Peppe Ercoli