Il bilancio di Bochicchio: "Fiera chiusa al meglio, la potenzieremo ancora"

Si è concluso domenica scorsa la 28esima edizione della Fiera del Santissimo Crocifisso a Piattoni, a Castel di Lama. Quattro giorni di eventi: laboratori, mostre, convegni, gastronomia e spettacoli, che hanno messo in evidenza le tradizioni della cittadina della media Vallata del Tronto. Abbiamo dato la parola al sindaco, Mauro Bochicchio, per fare il bilancio dell’evento. Sindaco, come è andata questa 28esima edizione della fiera del Santissimo Crocifisso?

"L’edizione 2024 della Fiera va in archivio con un bilancio più che positivo: tanti gli espositori arrivati da tutte le regioni italiane e un’affluenza di visitatori buona, nelle mattinate un po’ meno, ma di sera si è registrato il pienone, come da tradizione. Tante le offerte che hanno messo d’accordo tutti i visitatori".

Che cosa rappresenta la fiera del Santissimo Crocifisso per Castel di Lama?

"La fiera è l’evento che più di ogni altro caratterizza la nostra cittadina ed esalta le tradizioni. Valori che dobbiamo custodire e vogliamo valorizzare sempre più. Il Comune ogni anno investe moltissimo per questo evento, che ha grandi costi e vede l’impegno di tutti, altrimenti tutto questo non sarebbe realizzabile. Va ricordato il ruolo determinante di Giuseppe Traini che è stato il promotore, a lui dobbiamo riconoscere che ha messo in moto questo evento 30 anni fa".

Traini è il padre della manifestazione?

"Assolutamente sì, gli va riconosciuto l’impegno e la dedizione che ha sempre messo in questa importante manifestazione. La fiera l’abbiamo ereditata, naturalmente l’organizzazione del Comune è legate ai costi".

Dopo la fase emergenziale del Covid, c’era il timore che la fiera subisse una battuta di arresto.

"Dopo il fermo dettato dall’emergenza del Covid, la fiera è ripartita, è un appuntamento di riconosciuta tradizione, che vogliamo mantenere e potenziare. L’edizione di quest’anno è stata il segno di una vitalità totalmente ritrovata, per questo colgo ancora l’occasione per ringraziare quanti si sono prodigati per la riuscita, dall’assessore Loredana Zappacosta, a tutte le persone che hanno collaborato fattivamente per la buona riuscita, grazie a tutti. Ringrazio gli uffici comunali per l’organizzazione e chi – tra tecnici, operai e associazioni di volontari – ha assicurato il regolare andamento del deflusso delle migliaia di visitatori che si sono recati in visita agli stand".

Maria Grazia Lappa