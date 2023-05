Il Bilancio è in equilibrio, tesoretto libero da investire

I conti del consuntivo tornano: nel bilancio che andrà in consiglio il 27 maggio l’amministrazione comunale inserirà una delibera che garantisce la salvaguardia degli equilibri, cosa che le permetterà di allocare le risorse rintracciate dall’avanzo: somme che non era stato possibile destinare ad alcun investimento, visto che sarebbe stato necessario pensare prima agli equilibri. È quanto emerso a margine della commissione bilancio tenutasi due giorni fa in comune: nel corso della riunione, inoltre, sono state esposte le principali variazioni che verranno approvate in emiciclo a fine mese: fra queste, 90mila euro di contributi regionali per far fronte al caro materiali relativo alla ristrutturazione della piscina. Ci sono poi 80mila euro di spesa per il salvataggio in mare e le prove concorsuali per i vigili urbani. Infine, l’amministrazione comunica anche l’arrivo di 17mila euro di sponsorizzazioni private per l’air show delle Frecce tricolori. Il rendiconto, per quanto riguarda le entrate, prospetta una previsione di cassa di 27,4 milioni da imposte e tasse, nonché circa 2,9 milioni di contributi agli investimenti e 1,6 milioni dal contrasto agli illeciti. Ma soprattutto, il vertice comunale assicurerà la salvaguardia degli equilibri, e quindi dovrebbe avere la possibilità di sbloccare l’avanzo per tutti gli interventi messi in cantiere. Il tesoretto, fra parte vincolata e quella destinata agli investimenti, ammonta a oltre 3 milioni, di cui 436mila euro andranno ai settori sport, turismo (283mila) e cultura (153mila) e nello specifico per le manifestazioni previste. Altri 419mila euro verranno destinati al sociale, di cui 175mila euro per contributi agli indigenti, 100mila euro al fondo per il sostegno alla locazione, 85mila euro alla gestione dei centri estivi, 20mila euro per soggetti che operano nell’ambito della disabilità, 20mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 10mila per la manutenzione del Centro Primavera e 9mila per i kit scuola. Anche il capitolo manutenzioni è piuttosto sostanzioso: ben 1.039.000 euro, di cui 450mila per gli asfalti, 150mila agli edifici scolastici, 100mila per il campo di calcio ‘Torrione’, 80mila euro per l’adesione alle comunità energetiche rinnovabili, 50mila euro per la realizzazione di manufatti del carnevale, 38mila per il cimitero. Tra le altre spese importanti, figura quella di 100mila euro per l’elaborazione del Piano urbano strategico, vero asset dell’amministrazione comunale. L’amministrazione inoltre dovrebbe aver ottenuto le doppie asseverazioni relative ai debiti e crediti nei confronti delle società partecipate: si ricorderà, infatti, come nel consiglio di aprile questa parte non fosse stata integralmente inserita in delibera. Gli stessi revisori comunali, in tal senso, avevano esortato l’amministrazione ad ottenere gli atti necessari.

Giuseppe Di Marco