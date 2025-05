Il bilancio passa, ma la minoranza va all’attacco

Bilancio, approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2024: il punto passa in consiglio con 13 voti a favore – l’intera maggioranza – e 10 contrari. Ma il rendiconto e l’applicazione dell’avanzo hanno attirato dure polemiche dai banchi dell’opposizione, particolarmente critica sui numeri che caratterizzano questa stagione amministrativa: risultato di 51,2 milioni, di cui 1,04 per investimenti e 6,07 di parte disponibile. "La sostanza di questo rendiconto non è virtuosa – attacca Annalisa Marchegiani – Si dimostra di aver fallito in termini di adeguatezza delle risorse impiegate. Un avanzo di 6 milioni non è un vanto. Un ente pubblico non fa tesoretti, ma eroga servizi, realizza opere e si occupa del benessere dei propri cittadini. Tante, troppe, le economie delle spese finanziate ma non effettuate nel 2024". Tra queste, riporta la consigliera, figurano le risorse per il sottopasso ciclopedonale, il ‘Ballarin’, il lungomare e piazza Montebello. Marchegiani cita anche il recente completamento della palazzina popolare al posto dell’ex mattatoio: "E’ una bell’opera, ma la si deve al lavoro del sindaco Gaspari, come tutta la riqualificazione Pruacs". "È difficile non evidenziare le numerose criticità di questo documento contabile – aggiunge Andrea Traini – Si è voluto approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2024 per non andare in esercizio provvisorio e avere un potere di spesa pieno, ma poi questa amministrazione non riesce a spendere le risorse che ha a disposizione. Proporrei una sorta di ‘Piano Marshall’ per la sistemazione delle strade cittadine, destinando anche il 40% dell’avanzo per gli asfalti delle vie periferiche". "Come mai abbiamo in previsione 157mila euro per energia e ambiente degli edifici scolastici – tuona Luciana Barlocci – e ci ritroviamo un avanzo di 117mila euro? I nostri edifici scolastici stanno così bene? E dove sta la Taric (tassa sui rifiuti corrispettiva, nda) annunciata?" Per nulla tenero Giorgio De Vecchis: "Il bilancio deve tendere al pareggio, ma un avanzo, in una gestione prudenziale, di solito c’è – afferma il consigliere – Ma la relazione parlamentare della commissione bilancio dice che l’avanzo è fisiologico quando si attesta sul 6% o 7% delle entrate correnti, che in questo comune sono circa 78 milioni. Qui abbiamo 40 milioni di avanzo". In replica, l’assessore Domenico Pellei ha fatto capire che, nell’applicazione dell’avanzo verrà data importanza alla manutenzione stradale. L’amministrazione, però, si giocherà moltissimo sul completamento delle opere annunciate.

Giuseppe Di Marco