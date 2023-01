"Il bivio per contrada Collecchio sulla Mezzina è troppo pericoloso"

"Il bivio per contrada Collecchio, all’inizio della strada provinciale 43 Mezzina, nel territorio di Castel di Lama, è troppo pericoloso". Lo affermano i residenti di via Cerreto e gli automobilisti, che da anni sottolineano che la situazione si fa di giorno in giorno sempre più difficile. "Sarebbe interessante – dichiarano – capire come si è potuto realizzare un bivio simile". Effettivamente chi dalla rotonda della strada Salaria si immette sulla provinciale deve fare i conti con le auto che escono da più parti: parcheggio e bivio. Transitare in alcune ore del giorno, soprattutto quando vengono parcheggiate le auto sui lati della strada, diventa problematico se non addirittura impossibile. Un’autentica jungla. Non è semplice uscire neanche dal bivio della strada San Lazzaro-Collecchio, perché c’è poca visibilità e quindi si è costretti a spostarsi sulla strada con il rischio di essere travolti. Per non parlare di chi, ignorando la segnaletica stradale, nella manovra per immettersi verso Offida, invece di fare la rotatoria taglia sulla provinciale. Neanche la bassa velocità a volte aiuta a disbrigarsi da questo caos. Il problema della Mezzina, concepita come una strada a scorrimento veloce, è che si snoda tra le case, le attività commerciali e numerosissimi bivi. Parliamo del primo tratto di strada, tre chilometri, che non sono stati oggetto di nessun intervento di ammodernamento e messa in sicurezza, ma sui quali insistono tantissimi bivi e sul quale sarebbe utile intervenire per ripristinare le minime condizioni di sicurezza. Il problema più grave è che anche più a monte, nei nuovi tratti di strada, ci sono troppi bivi a raso. Terreni dove in passato non c’era nessun insediamento si sono trasformati e hanno richiesto la realizzazione di imbocchi, che rappresentano gravi problemi per gli automobilisti e una delle cause principali degli incidenti. Per non parlare dei bivi più importanti: Cabbiano, Tose e Palazzi che sono molto pericolosi.

Maria Grazia Lappa