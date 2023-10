Il blitz in riviera. Palazzine Santarelli, il rifugio dei disperati che vivono nel degrado

Nuovo blitz delle forze dell’ordine nel complesso Santarelli, in zona portuale a San Benedetto, che viene impiegato come rifugio notturno da senzatetto. Durante l’operazione condotta dal commissariato di San Benedetto, coordinato dal commissario Andrea Crucianelli, con l’ausilio di due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Pescara, carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto e polizia locale, sono state intercettate cinque o sei persone. La situazione di due di loro è al vaglio della questura di Ascoli. Ieri mattina sul posto vi era anche una rappresentante del Fondo proprietario dell’immobile, che è stata invitata a prendere le misure necessarie ad impedire nuovi accessi non autorizzati. Questo non è il primo intervento delle forze dell’ordine nell’area da decenni in completo abbandono, conosciuta come Palazzine Santarelli. Questo sito, considerato una zona di interesse, non può più essere trascurato dalla città di San Benedetto. La società proprietaria dovrà decidere come gestire questo edificio incompiuto che danneggia l’immagine della città e talvolta la sicurezza stessa. L’operazione è scattata poco dopo le 7 di ieri con una trentina di agenti e militari che hanno circondato l’area entrando poi dal cancello sul lato nord. Secondo gli operatori della zona, in quell’opificio abbandonato trovano riparo almeno una ventina di persone. Ieri, la maggior parte dei senzatetto, se l’è filata con largo anticipo. Tra le persone sorprese all’interno, a ogni modo, vi sarebbe stato anche un individuo, ritenuto il "capo" di questi disperati, che non si è tirato indietro di fronte al personale in divisa ed armato. Sul posto anche il vice sindaco Tonino Capriotti. Il primo cittadino, Antonio Spazzafumo, invece, aveva già preso parte alle fasi preparatorie del blitz. All’interno delle palazzine sono stati trovati materassi, coperte, stoviglie che confermerebbero la presenza sul posto di almeno una ventina di persone. Tutto il materiale è stato portato via dal personale della Picenambiente e gli accessi resi inaccessibili. Dopo lo sgombero delle palazzine, ora ci sono almeno una ventina di senza tetto in città, alla ricerca di nuovi rifugi dove passare la notte e conservare i loro pochi averi, creando ulteriori sfide. Si tratta di una situazione umanitaria e sociale complessa, da qualsiasi prospettiva si guardi.

Marcello Iezzi