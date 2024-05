Il blitz nel casello dell’autostrada: 800 grammi di eroina, 3 arresti

Ottocento grammi di eroina sequestrata e tre persone tratte in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, sono il bilancio di un’operazione anti droga condotta dal personale del commissariato di San Benedetto. Una donna di 62 anni si trova in carcere a Teramo mentre una giovane coppia di 33 anni, residente a Massignano, è stata posta agli arresti domiciliari. Il blitz anti droga è stato condotto due settimane fa dalla volante della polizia nei pressi del casello dell’autostrada A14 di Mosciano Sant’Angelo (Teramo). Nell’ambito di un servizio serale fuori sede gli agenti hanno notato un’autovettura ripartire a tutta velocità dopo aver pagato il pedaggio, eseguendo una manovra contraria alle norme del codice della strada. Una manovra azzardata che non è sfuggita ai poliziotti che si sono posti all’inseguimento del veicolo fermato poche centinaia di metri dopo. Vedendo gli occupanti molto nervosi, gli agenti hanno perquisito l’auto sul posto. All’interno di uno zaino occultato nella parte posteriore del veicolo, sommerso da altre borse, gli investigatori della polizia hanno trovato numerosi ovuli di eroina pura per un peso complessivo di quasi 800 grammi.

I tre occupanti sono stati subito tratti in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di eroina su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Teramo ed associati alla casa circondariale di Castrogno a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il 17 maggio il gip presso il tribunale di Teramo, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto dei tre soggetti applicando alla donna 62enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, la custodia cautelare in carcere e ai due più giovani, marito e moglie incensurati, la custodia cautelare agli arresti domiciliari presso la loro abitazione nel comune di Massignano.

Marcello Iezzi