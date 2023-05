"Il bonus sull’acqua goffo tentativo per mettere una pezza"

"Un goffo tentativo per mettere una pezza su un provvedimento che grava non poco sulle casse delle famiglie ascolane". I gruppi consiliari di minoranza (Pd, Ascolto&Partecipazione, Movimento 5 Stelle e Prospettiva Ascoli), hanno definito così lo sconto una tantum sulle utenze domestiche idriche deciso dall’assemblea Aato. "Tutt’oggi – sostengono i consiglieri – la proposta di uno sconto in fattura che dovrebbe riguardare 23mila famiglie viene venduta dal sindaco come un grande provvedimento. Peccato che mentre l’aumento del 7,5% della bolletta sarà strutturale, questo bonus di aiuto sarà una tantum. Certo, si potrebbe dire meglio di niente, ma la verità è che il primo cittadino ascolano avrebbe potuto scongiurare l’aumento proprio in quella, tristemente nota, assemblea di novembre. I più maligni potrebbero anche pensare che lo abbia fatto per poi fregiarsi dei meriti di questo contentino il quale passerebbe erroneamente come un provvedimento tutto suo, mentre il rincaro della bolletta resta una pena che egli abilmente si divide con l’organo collegiale che la deliberò".

Il bonus adottato è stato presentato sabato scorso e riguarderà ben 59 comuni per un totale di 8.167 nuclei familiari tra le province di Ascoli e Fermo. "Se il sindaco Fioravanti si mostra scaltro nell’attrarre consenso – proseguono –, gli ascolani lo sono altrettanto a sgamare i suoi giochini mediatici, soprattutto perché agli aumenti già in essere non è stato assolutamente corrisposto un miglioramento del servizio e della qualità della risorsa idrica. Di questo modo di amministrare gli ascolani iniziano ad essere stanchi. Forse il primo cittadino si sta rendendo conto che il suo appeal tende a diminuire e improvvisa regalini con i quali si prende anche dei meriti che in verità sarebbero ascritti unicamente all’Aato, poiché le risorse saranno prelevate dall’avanzo di amministrazione di quell’ente".

mas.mar.