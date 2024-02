Il boom dei podcast, ecco cosa sono. In futuro potrà nascere anche un lavoro

Ultimamente spopolano ovunque, dai siti di informazioni passando per piattaforme di streaming on demand come Spotify. Sono i podcast, un fenomeno mediatico che vede la voce come protagonista, grazie alla sua grande potenza evocativa. Lo sviluppo del podcast è talmente vasto che possiamo già ipotizzare la diffusione in futuro del mestiere del podcaster. Ogni anno l’associazione italiana Podcast awards premia i migliori interventi dell’anno. Ma forse non tutti sanno cosa sia precisamente un podcast. Il podcast è l’insieme di tecnologia e delle trasmissioni radio diffuse via internet. In altri termini si tratta di una risorsa MP3 (o MP4) scaricabile automaticamente su un lettore MP3 o smartphone dalla piattaforma dove è stata scaricata. Podcast sta per Personal Digital Casting. Esso nasce nel 2004 quando il giornalista Ben Hammersley, su The Guardian, scrive un pezzo dal nome Audible Revolution. Le ragioni del successo del podcast sono legate alla sua facile fruizione: l’ascolto infatti avviene a casa, in macchina e sui mezzi di trasporto, in modalità multitasking, mentre si lavora o mentre si pratica sport. Se si desidera entrare nel mondo del podcast bisogna attrezzarsi con gli strumenti giusti e di alta qualità: microfono, casse audio, registratori e altre apparecchiature. Tra i podcast più famosi riconosciamo quelli di Luca Bizzarri con "Non hanno un amico", Mario Calabresi con "Sulla gentilezza" e Cecilia Sala con "Stories". I giudici dell’Associazione avranno un bel po’ di trasmissioni e interventi interessanti da ascoltare… che dire, che vinca il migliore!