Il borgo di Marano, via libera al restauro dell’ingresso est

Nell’ultima riunione di giunta del Comune di Cupra Marittima è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del restauro e valorizzazione dell’ingresso est del borgo di Marano. Il progetto, che ha un valore complessivo di 724.638 euro, è in grado di coniugare due esigenze prioritarie e complementari: la sicurezza strutturale e la conservazione e valorizzazione delle mura, che evidenziano un importante stato di degrado. Con questo progetto il Comune partecipa al bando regionale teso alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio storico-architettonico del territorio, una scelta strategica per le politiche di governo, che hanno l’obiettivo di salvaguardare i caratteri fondamentali della cultura regionale e locale. Per questo genere di interventi il contributo regionale massimo concedibile a ciascun Comune è dell’80% della spesa ammessa, che non potrà essere inferiore a 100mila euro e superiore a 500mila. Il progetto presentato dal Comune prevede opere strutturali per 524.600 euro, cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza e l’Iva, che fanno lievitare i costi a oltre 724mila euro. Responsabile unico del procedimento è stato nominato l’architetto Luca Vagnoni, responsabile dell’area tecnica.