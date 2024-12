Il borgo è un museo a cielo aperto

Grazie all’artista romano Luciano Capriotti, in arte Capri Otti il borgo di Ripatransone diventerà un piccolo museo a cielo aperto. Il progetto si chiama ’Ripatransone da favola!’. La proposta dell’autore, che ha donato al comune 11 pannelli in terracotta della dimensione di 60x60 cm prevede la valorizzazione del patrimonio artistico e dell’arredo urbano della città, riportando alla memoria gli antichi messaggi ed insegnamenti presenti nelle favole di Esopo, in cui sono gli animali a darci gli ammonimenti ed i consigli. L’intenzione dell’artista è la realizzazione di una esposizione permanente delle 11 formelle poste in luoghi strategici del centro storico in modo da realizzare un vero e proprio itinerario che, andando alla ricerca dell’esposizione diffusa, offre ai visitatori l’opportunità di addentrarsi nella città e apprezzare la bellezza degli scorci.