Il ’bosco dei ricordi’. La rinascita di Relluce:: "Un albero per ogni bimbo nato in città"

Un bosco che rappresenta la rinascita, la vita e la speranza. A Relluce nasce un luogo dove natura e comunità si intrecciano, affidando un albero a chi ha a cuore la sostenibilità e la lotta al cambiamento climatico. Ogni albero potrà essere adottato da chi desidera contribuire all’iniziativa, seguendo poi il suo percorso di crescita attraverso strumenti innovativi come una mappatura digitale e un codice di riferimento unico. Nasce così il ’Bosco dei Ricordi’, un progetto parte del programma ’Re+’ ideato da Ascoli Servizi Comunali. L’obiettivo sarà quello di creare uno spazio vivo e simbolico, un luogo della memoria e, al tempo stesso, di comunità. Qui sarà possibile realizzare attività culturali, didattiche e ricreative, rivolte non solo alle scuole, ma anche a tutti coloro che vorranno contribuire a far crescere il bosco.

"Il tema dell’ambiente – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – è decisivo per il nostro futuro. Con questo ’Bosco dei Ricordi’ si uniscono gli aspetti ambientali a quelli sociali e umani, in un percorso capace di generare quel senso di comunità che risulta fondamentale per affrontare la grande sfida del cambiamento climatico. La piantumazione di circa 500 tra alberi e arbusti è la conferma di quanto questa Amministrazione sia attiva sul tema ‘green’, con un approccio che va oltre la semplice azione ma che mira a creare una sensibilità e una coscienza critica, soprattutto nelle giovani generazioni". La prima iniziativa sarà dedicata ai più piccoli: per ogni bambino o bambina nato nel 2024 ad Ascoli verrà piantato un albero, un gesto simbolico di vita e rinascita. Ogni albero diventerà così un segno di appartenenza e crescita, un legame concreto tra il presente e il futuro, radicato nella natura che ci circonda.

"Il Bosco dei Ricordi rappresenterà un nuovo polmone verde per la città – ha affermato Andrea Zambrini, Presidente di Ascoli Servizi Comunali Srl – dove poter vivere e far vivere un’esperienza immersiva grazie anche ai tanti alberi con cui incentiveremo la ’salute’ del territorio. La nostra azienda, oltre a dedicarsi alla raccolta differenziata, ha da sempre nel cuore l’idea di offrire ai cittadini la possibilità di riconoscersi nei valori di responsabilità sociale ed ambientale e partecipare ad azioni concrete di sostenibilità".

"La creazione di questo bosco non è, però, solo un gesto simbolico, ma un’opera concreta di mitigazione degli impatti della società civile sull’ambiente. Questo bosco è un punto di partenza per creare spazi verdi che offrono benefici ecologici, sociali e paesaggistici" ha concluso Marzia Mattioli, direttrice di Legambiente Marche.