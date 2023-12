Il bosco incantato a Colli:: "Magia speciale per le feste"

Il Bosco incantato a Colli del Tronto, uno spettacolo per far divertire e accompagnare il periodo più magico dell’anno. Divertimento, stupore, magia ed incanto sono stati gli ingredienti che hanno condito l’evento rivolto a piccoli e grandi, allestito nel giardino di una splendida villa a ridosso di Piazza XXV Aprile a Colli. Un ricco programma di attività a tema per tutti i bambini: giochi divertenti, letture coinvolgenti e laboratori manuali stimolanti hanno reso ogni momento nel Bosco Incantato un’avventura indimenticabile. Nel magico percorso è stato possibile visitare la casa di Babbo Natale, il laboratorio degli Elfi, il pozzo magico, il lago ghiacciato, la casa degli gnomi e la tana del Grinch. Un’iniziativa molto bella destinata a lasciare un ricordo indimenticabile, tutto realizzato grazie al Comune di Colli del Tronto, Seventeen Eventi ed MB Partylab di Marta Bellachioma e da Massimo Croci. "Questa iniziativa – commenta Croci – è nata a luglio, quando il sindaco Andrea Cardilli ha chiesto qualcosa di particolare per Natale. Abbiamo unito le forze per regalare questa magia". Rimarrà aperto il 31, il 1 e il 6 gennaio.