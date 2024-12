Il brodetto cucinato sulla neve: "Vicini mare e montagna"

La vita è fatta anche di piccole soddisfazioni, di amicizie, di idee condivise e di gesti particolari, soprattutto di persone che non accettano l’idea che il pesce deve essere cucinato nelle zone di mare e la carne in montagna. Un gruppo ristretto di amici imprenditori di San Benedetto e della vallata del Tronto hanno deciso di incontrarsi in montagna e cucinare un fantastico brodetto alla sambenedettese.

Una ventina di chili di pesce di varie specie, pescato durante la notte, astato all’alba e cucinato per l’ora di pranzo sul colle San Giacomo. "Sicuramente oggi siamo gli unici in Italia a permetterci di cucinare e mangiare un brodetto di pesce appena pescato a 1.300 metri d’altezza, in mezzo alla neve e in un fantastico scenario come quello che offre Ascoli e la montagna di San Giacomo – ha affermato uno degli organizzatori – Il mare e la montagna, così vicini, permettono anche queste iniziative che rilassano la mente e rallegrano lo spirito".

Un esperimento che potrebbe suggerire nuove idee nei percorsi enogastronomici del territorio, anche durante i mesi più freddi dell’anno.