Il brodetto protagonista a Barcellona

Anche le Marche sono state protagoniste del ‘Sea Food Expo Global’, tenutosi a Barcellona fra il 23 e il 25 aprile. Le eccellenze regionali, in special modo il brodetto, hanno deliziato la più importante fiera di settore, cui hanno partecipato oltre 90 ospiti fra rappresentanti istituzionali e aziende della filiera ittica. Fra questi, il ministro Francesco Lollobrigida, il console generale Emanuele Manzitti, l’assessore regionale alle attività produttive Andrea Maria Antonini, il direttore generale dell’Atim (Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche) Marco Bruschini, il consigliere regionale Andrea Assenti e la Confesercenti con la vicepresidente Antonia Fanesi e la direttrice provinciale Elena Capriotti. Nell’occasione Lollobrigida ha lodato l’opera promozionale delle Marche e di partenariato con il ministero nell’appoggio alla candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco. "Da sempre Confesercenti affianca le imprese – ha sottolineato Fanesi – prestando attenzione alle più recenti modalità di azione verso i mercati e alle progettualità future di risposta ai bandì. Il benessere di un territorio passa dal connubio pubblico-privato, dalla capacità di generare energia orientandola alla crescita e al supporto delle stesse imprese, dei comuni e dei borghi, promuovendo le filiere che ne rappresentano l’eccellenza". "‘Sea food’ – ha commentato Capriotti – è la dimostrazione esemplare di come si possa far crescere e promuovere il territorio attraverso una partnership pubblico-privata, avente al centro un sistema di categorie. Una vera e propria rete, in cui ci auguriamo possa essere presente, un giorno, anche il Centro Agroalimentare Piceno. Il ruolo degli stakeholders cresce, registriamo un numero sempre maggiore di aziende con più attività anche sollecitate dai bandi di sviluppo, basti pensare all’agroalimentare e all’enoturismo".