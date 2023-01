Il Cai riparte con nuove iniziative

Tutto è pronto per il via alle attività 2023 del Cai di Ascoli. Dopo aver rinnovato le cariche sociali ed aver eletto il nuovo presidente Giovanni Maria Leonardi, ‘Nino’ per gli amici, il Consiglio Direttivo si è subito messo al lavoro. Consiglio composto dai soci Enrico Alberti, Elena Alessandrini, Nicola Angelini, Lucio Di Bella, Gianni Giantomassi, dalla ex presidente Paola Romanucci, Claudio Squarcia, Valeriano Vallesi, che si uniscono al nuovo Collegio dei Revisori composto dai soci Giuseppe Bisonni, Pietro Cordoni e Vincenzo Mastrangelo. E così domenica prenderà il via la stagione escursionistica della sezione Cai di Ascoli. La sorte ha voluto che il primo evento in programma, una ciaspolata sul vicino versante nord dei Monti della Laga, coincidesse con la prima domenica di abbondante neve. Partendo da Poggio D’Api la compagine raggiungerà il monte Inversaturo (1777m) e l’omonimo rifugio. Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione, venerdì sera tra le 18.30 e le 20, presso la sede CAI in Via Serafino Cellini 10 oppure, solo per i soci CAI, telefonare allo 0736.45158. Per ulteriori informazione basta visitare il sito della sezione www.caiascoli.it.

v.r.