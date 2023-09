Il calcio camminato riempie la città Si gioca il secondo torneo internazionale

Grande curiosità per il ‘Secondo Torneo Internazionale di Calcio Camminato Città di Fermo’, al Firmum Village di via Respighi, domani e domenica, con ingresso gratuito. Durante la conferenza stampa di ieri al Caffè Letterario, a presentare i padroni di casa, gli atleti fermani della Panchester United nonché organizzatori, l’assessore allo sport Alberto Scarfini: "Per l’amministrazione è un orgoglio e un onore patrocinare questo progetto che oltre ad essere ‘contenitore’ di aggregazione, di sani principi si propone come momento importante di promozione per la città". Grazie anche alla collaborazione della Csain Walking Football, saranno presenti per la categoria Over 50-60: Ferencevaros (Budapest), Novarello wf (NO), Pro Calcio Ascoli; categoria Over 50: Gsa Le Due Palme (Marina Palmense), Fireman Pescara, Minervino Murge wf (BT), Team Piemonte oltre a Pinerolo Luserna (TO) e Costa degli etruschi (Cecina- LI) per gli Over 60. I calciatori scenderanno in campo agli ordini degli arbitri: Stefano Chiavistelli, Giovanni Morona, Marco Smerilli, Leonardo Lucatelli e Simone Pallotti. "Si partirà nella tarda mattinata di domani con il saluto istituzionale di squadre, arbitri e accompagnatori presso la sala consiliare da parte di sindaco e amministrazione comunale – hanno spiegato l’organizzatore Fabio Belà, presidente della Panchester nel ringraziare per il supporto, il capitano-giocatore dell’over 50 Enrico Matteucci e il segretario-giocatore Gaudenzio Santarelli – seguirà un momento conviviale allo chalet Girfalco e visita della cattedrale. Dalle ore 14 del pomeriggio, presso il centro sportivo, presentazione delle squadre, esibizione dei tamburini e sbandieratori della contrada Molini Girola e inizio gare per terminare con la cena di atleti e accompagnatori nella sede di contrada Castello. Il programma della seconda e conclusiva giornata, prevede alle 9.30 inizio gare con premiazione alle 12.45. Durante la durata del torneo sarà attivo un servizio bar con ristorazione e fast food nella mattinata di domenica". La kermesse, seguita dalla locale emittente televisiva di Tvrs, coinvolgerà cinque regioni italiane e la rappresentativa dell’Ungheria per un totale di 43 incontri da due tempi di 15 minuti con girone all’italiana e vedrà anche la presenza, in campo, di ex calciatori di serie A: "Fermo sarà vissuta da ben 10 compagini ovvero 14 squadre- ha concluso Leonello Alessandrini capitano della Panchester United over 60- il bello sarà ritrovarsi e raccontarsi la storia di una vita".

Gaia Capponi