Il calendario in riviera: scoppia la polemica

"La bellezza sposa la bellezza". Queste le parole del consigliere Umberto Pasquali alla presentazione del calendario di Miss Grand Prix 2024. La bellezza sposa però anche le polemiche, visto il mare di proteste da parte della minoranza contro l’iniziativa. Il calendario, ambientato a San Benedetto, sarà diffuso dal periodico Vip e in tutt’Italia, con una tiratura di 60mila copie. "Si tratta di un progetto partito da lontano – ha proseguito Pasquali – quando il promoter Claudio Marastoni ci ha proposto gli eventi Pasqua in rosso prima e Rosso Italia poi, che hanno veicolato la nostra città sulle principali televisioni nazionali e su diverse riviste specializzate. Il costo dell’operazione per l’amministrazione comunale sarà di 7mila euro". Il calendario è stato realizzato anche nella versione ‘da muro’ e sarà diffuso gratuitamente dall’amministrazione comunale di San Benedetto a tutti coloro che ne faranno richiesta. "Nel corso dell’ultima edizione dell’Eicma di Milano, una delle fiere motoristiche più famose al mondo – ha aggiunto Marastoni – è stata diffusa l’immagine di San Benedetto città della sicurezza stradale, grazie anche alla presenza di due modelle, che avevano conquistato altrettante fasce nazionali all’ultima edizione di Miss Grand Prix, e che hanno sfilato negli stand delle maggiori case motoristiche, indossando un body bianco con in vista il logo del comune di San Benedetto con una scritta che inneggiava alla sicurezza stradale". Il valore dell’operazione, che ha avuto già un passaggio televisivo su Rai Uno, sarebbe pari a 40mila euro. Le sei ragazze, che hanno posato per l’obiettivo di Graziano Micozzi di Studio 2G (make up a cura di Fabiola Capriotti), hanno conquistato le fasce nazionali all’ultima edizione di Miss Grand Prix, iniziando dalla vincitrice assoluta Azul Prandini e proseguendo con le fasciate Nicole Bursi (Calcio), Giada Casalena (Fitness), Gaia Catelli (Cinema), Greta Galbianco (On the web 2023) e Fabiola Sacripante (Moto). Alla presentazione ha partecipato anche la modella Valentina Saputelli di Villa Rosa. Si scatenano le polemiche. Aurora Bottiglieri, per la coalizione costituita da Pd, Articolo Uno e Nos, chiede di contrastare la "cultura patriarcale" in riviera e arriva a chiedere le dimissioni di Pasquali. La stessa dottoressa, assieme a Emanuela Carboni e Luciana Barlocci descrive il progetto "fuori luogo e dal tempismo paradossale". Infine Gilda Bisceglia, portavoce del Pd Circolo Centro, domanda come mai l’assessora Cinzia Campanelli (turismo) non abbia presieduto la presentazione.

Giuseppe Di Marco