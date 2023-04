Il calzaturificio Medori assume due operai

Il calzaturificio Medori Stefano, azienda produttrice di calzature di qualità e detentrice del marchio Shoto, cerca personale. Nel dettaglio sta ricercando due operai da inserire nel reparto taglio e nel reparto orlatura. Non vengono richiesti particolari requisiti ma preferibilmente un minimo di esperienza nel settore.

Il contratto che l’azienda propone è a tempo indeterminato, previo periodo di prova, che sarà comunque retribuito.

L’azienda si trova a Montegranaro. Per chi fosse interessato a presentare la propria candidatura per uno dei due impegni è possibile prendere contatti direttamente con l’azienda, inviando una email a [email protected] o in alternativa contattando il numero telefonico 0734891437.