Il cambio della guardia Comando carabinieri, Tommaseo lascia: "Anni belli e difficili"

A quasi tre anni dal suo insediamento al Comando provinciale dei Carabinieri di Ascoli, il prossimo 11 settembre il colonnello Giorgio Tommaseo lascerà l’incarico. Al suo posto giungerà il colonnello Domenico Barone, proveniente dal Comando generale dei Carabinieri di Roma. Un altro cambio al vertice, dunque, dopo quello che ha portato lo scorso 1 agosto Giuseppe Simonelli a subentrare a Massimo Modeo nella carica di questore di Ascoli. "Lascio una città che mi ha accolto bene, dove ho avuto l’opportunità di portare avanti il lavoro con la collaborazione di tutti. Qui ho lavorato e vissuto bene" è il primo pensiero del colonnello Tommaseo che arrivò in piena emergenza Covid.

"Il primo periodo è stato difficile e inusuale; si lavorava con le mascherine ed è stato un miracolo non aver dovuto chiudere neanche una stazione" racconta. C’è soddisfazione per i risultati conseguiti. "Siamo stati uno dei pochi provinciali nel centro Italia ad essere riusciti ad aumentare la proiezione esterna, arrivando a garantire tutti i giorni la presenza notturna di almeno due ma molto spesso tre pattuglie. E questo – spiega il comandante provinciale – si è tramutato in una diminuzione dei reati, anche grazie all’aumento dell’attività repressiva. Essere presenti sul territorio è un deterrente efficace: il fatto grave non è prevedibile, ma noi nottetempo siamo stati in grado di arrivare con più pattuglie dove veniva segnalato un problema di sicurezza". Tra i casi più complicati l’attività sui Green pass fasulli. "Sia il caso del medico ascolano che della farmacia lungo la vallata hanno richiesto un gran lavoro per raccogliere elementi in grado di reggere ad un dibattimento" commenta il col. Tommaseo. Il disagio giovanile e i reati commessi anche da minorenni sono stati al centro dell’attenzione. "Si, ma ci tengo a rassicurare tutti che non ci sono numeri particolarmente preoccupanti. Molti casi sono stati risolti, come ad esempio quelli segnalati lo scorso anno a San Benedetto" puntualizza Tommaseo. Grande attenzione alla violenza in famiglia e, in generale, sulle donne. "E’ un reato con denunce in aumento, che ha meritato e merita grande attenzione. Abbiamo attivato due stanze d’ascolto al comando provinciale di Ascoli e alla stazione di San Benedetto che utilizziamo purtroppo spesso, per raccogliere denunce di donne in difficoltà. Non tutti i casi finiscono nell’applicazione del cosiddetto Codice rosso, ma diciamo che il problema c’è e, grazie alla professionalità di chi raccoglie le denunce, spesso riusciamo ad aiutarle vittime".

Peppe Ercoli