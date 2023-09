Il cambio della guardia Il colonnello si trasferisce

Ultimi giorni alla guida del comando provinciale dei carabinieri di Ascoli per il clonnello Giorgio Tommaseo che domani si congederà dal Piceno lasciando l’incarico al colonnello Domenico Barone, proveniente dal Comando generale dei carabinieri di Roma. Tommaseo andrà a dirigere la divisione Europol presso il Servizio di Cooperazione Internazionale del Ministero dell’Interno a Roma. "Lascio una città che mi ha accolto bene, dove ho avuto l’opportunità di portare avanti il lavoro con la collaborazione di tutti. Qui ho lavorato e vissuto bene" ha ribadito ieri. Tommaseo in questi giorni ha voluto salutare personalmente tutti i sindaci della provincia e i militari impegnati nelle stazioni in tutto il Piceno. "Persone che sono state fondamentali per poter lavorare profocuamente alla guida del comando provinciale dei carabinieri. Ognuno di loro – ha detto Tommaseo – si è profuso senza risparmio, risultando fondamentali in tante indagini e nella gestione dell’emergenza Covid che ci ha messo in difficoltà ma che abbiamo saputo superare bene, senza chiudere mai nemmeno una delle nostre stazioni". L’ultimo pensiero il colonnello Tommaseo lo ha risevato alla gente picena. "Mi hanno accolto tutti con affetto in un contesto sociale basato sul rispetto dell’autorità ed è questo uno degli aspetti che hanno permesso a me e a tutti i carabinieri di lavorare bene. Non potrò mai dimenticare quelle persone che durante l’emergenza Covid hanno sempre avuto un gesto di saluto nei miei confronti. Una cosa che mi ha veramente fatto piacere e mi ha stimolato a fare sempre meglio il mio dovere". p. erc.