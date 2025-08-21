Il cammino di Santiago verso lo stadio:: "Una nostra tradizione"

Tra i tifosi più piccoli in assoluto che nel corso delle 19 partite casalinghe del Picchio saranno presenti in curva c’è Santiago, nato il 31 maggio e recentemente abbonato all’Ascoli ad inizio agosto all’età di due mesi. A portarlo allo stadio saranno papà Sante Scarpetti, in passato nelle formazioni giovanili bianconere, e mamma Sara Di Carmine. "Il bimbo è ancora piccolissimo – commenta la madre –. Non lo porteremo tutte le partite ma, anche se ancora non capisce molto, questo è stato un modo per farlo legare ai colori della propria città. In famiglia siamo tutti tifosissimi dell’Ascoli da sempre. Ci piaceva tramandargli questa tradizione e questa passione fin da piccolo. Non sappiamo se si potrà accedere allo stadio con il passeggino. Sabato nella partita d’esordio con la Pianese se il tempo sarà bello lo porteremo al Del Duca con il marsupio. Avrà modo anche lui di sventolare fiero la sua bandierina bianconera. La politica attuata dalla società è stata molto positiva e speriamo che lo spirito col quale si stanno riportando le famiglie allo stadio possa continuare anche in futuro. Vedere tanti giovani genitori con i propri piccoli sarà una cosa molto bella".

In queste ore che conducono alla partita però sono varie le mamme che stanno cercando di capire se al Del Duca si potrà accedere con il passeggino. Una questione comune vista la presenza di parecchi bambini. Anche sui social nelle ultime ore molti genitori si sono confrontati su alcuni gruppi legati all’Ascoli per capire come attrezzarsi al meglio. A chiedere delucidazioni agli altri utenti per sua figlia è stata Cristina Iulia di Recanati: "Sabato sarà la sua prima volta allo stadio. Ama la confusione ma il dubbio che mi sale è se mi faranno entrare con il passeggino. Eventualmente ho il marsupio. Adesso lo stadio mi sembra un’ambiente più tranquillo rispetto a qualche mese fa. Ci vorrei provare poi se la vedo brutta esco".

mas.mar.