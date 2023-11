Il camper sanitario a Castorano

Ultimo appuntamento mensile per Castorano del progetto Camper Sanitario Unione dei Comuni Assistance 4.0. Dopodomani, il camper sarà nella frazione di San Silvestro, in via Olimpica difronte all’ambulatorio medico-delegazione comunale dalle 8 alle 13. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire al superamento dell’attuale frammentazione dei servizi nell’ambito socio-sanitario, con particolare riferimento all’intervento sociale e al potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà o alla marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale.Inoltre, si propone di favorire l’accessibilità ai servizi essenziali anche per le persone senza fissa dimora presenti sul territorio dei Comuni. Le prestazioni sono erogate a bordo del mezzo oppure, qualora l’utente lo necessiti, direttamente a domicilio e si tratta: punto prelievi, diagnostica di base, assistenza infermieristica, educazione sanitaria, diagnostica per immagini, telemedicina e visite specialistiche.