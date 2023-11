Il camper sanitario arriva a Castorano lunedì mattina

È stato prorogato per altri due appuntamenti il progetto Camper Sanitario Unione dei Comuni Assistance 4.0. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire al superamento dell’attuale frammentazione dei servizi nell’ambito socio-sanitario, con particolare riferimento all’intervento sociale e al potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà o alla marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale. A Castorano l’appuntamento è per lunedì, in viale Europa, dalle ore 8 alle 13.