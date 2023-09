Il camper sanitario arriva a Force. Ogni venerdì prestazioni gratuite

Quando l’offerta sanitaria va incontro alle esigenze dei cittadini che vivono in zone distanti dagli ospedali. E’ quello che accade a Force grazie alla presenza in paese, tutti i venerdì, del camper sanitario, mezzo che fa tappa anche in altri comuni dell’entroterra. Si tratta di un nuovo progetto possibile grazie ai finanziamenti europei del Pnrr, e che consentirà di offrire assistenza socio-sanitaria alla popolazione. La realizzazione è prevista in collaborazione con il team di Assistance 4.0, nato nel 2020 e portato avanti dal consorzio ‘Il Picchio’, e prevede la presenza di un servizio mobile (camper sanitario), una volta a settimana, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di salute della popolazione che vede crescere il numero di anziani e di malati cronici. Cosa che renderebbe necessaria una riorganizzazione della rete dei servizi, attraverso un potenziando dell’offerta sul territorio, soprattutto quello montano. Con questo progetto, attraverso un ampio utilizzo delle tecnologie che consentono un significativo risparmio in termini di tempo e di spostamenti e una maggiore tempestività nell’effettuare le diagnosi, si vuole offrire un cambio di prospettiva che permetta di ottimizzare i servizi a favore dei cittadini.

I residenti di Force potranno, quindi, sottoporsi gratuitamente a numerose prestazioni che vanno dall’ assistenza infermieristica, alla misurazione dei parametri vitali fino all’esecuzione di esami diagnostici di base (Ecg, holter cardiaco, holter pressorio), con possibilità di consultare i referti online grazie al servizio di telerefertazione. Con cadenza mensile, inoltre, ci sarà l’opportunità di sottoporsi a visite mediche specialistiche (ecografie, visite dermatologiche, visite cardiologiche) e ricevere consulenza psicologica. Saranno inoltre organizzate giornate di educazione sanitaria rivolta alla popolazione e, a partire dal 2024, si potrà usufruire anche del consulto con medici specialisti per mezzo della televisita che rientra nel quadro della telemedicina, una nuova modalità di erogazione dell’assistenza che grazie alla tecnologia permette di superare le distanze geografiche e far interfacciare le persone con i professionisti, pur non trovandosi nello stesso luogo. Un modo, dunque, per andare incontro alle esigenze di chi, vuoi per età o mancanza di mezzi, è impossibilitato nel raggiungere l’ospedale più vicino, o altra struttura sanitaria.

l. c.