Il campione di Sarabanda corona il sogno d’amore

L’Uomo Gatto ha detto sì alla sua Elena Ciubotariu, ieri mattina: Gabriele Sbattella lo ha fatto nella sala consiliare del Comune di San Benedetto, dove il matrimonio è stato celebrato dalla consigliera comunale Elena Piunti. Il famoso concorrente di successo nei primi anni del duemila, del quiz musicale condotto da Enrico Papi, Sarabanda, per ben 79 puntate, fu campione, grazie alla sua abilità nel campo musicale, si è emozionato, quando la moglie ha espresso i suoi pensieri, al termine del rito civile che li ha uniti in matrimonio, con sottofondo le note del brano ’Your song’ di Elton John, amato dalla coppia. Testimoni degli sposi sono state Maria Teresa Baraschi e Ilaria De Benedictis, quest’ultima anche lei campionessa a Sarabanda. "Con Elena Ciubotariu ci siamo conosciuti a Roma, nell’estate del 2021, in occasione degli Europei di Calcio – dice Sbardella – la prima volta ci siamo incrociati in piazza del Popolo. Poi ci siamo rivisti in occasione della partita tra Francia e Germania trasmessa sul maxi schermo. Diciamo che galeotto fu il pallone. Elena è arrivata in un momento particolare della mia vita e mi è stata molto vicino". Originario di Porto San Giorgio, dove vive Gabriele Sbardella che attualmente, quale giornalista, scrive di sport e di musica, con la sua Elena ha scelto San Benedetto per coronare il loro amore perchè della città delle palme ha un ricordo piacevole: "nel 1979 partecipai, nell’allora emittente Tvp, alle selezioni regionali dello Zecchino d’Oro. Vinsi la puntata e approdai alla finale, ma poi non riuscii ad arrivare all’Antoniano, a Bologna. Amiamo molto San Benedetto e ci veniamo spesso".

Stefania Mezzina