Il campione di spada Luciani e ’Maglianese dell’anno’

Lui è il campione regionale di spada categoria ragazzi in carica e, per questo ed altri risultati conseguiti, è stato premiato come ’Maglianese dell’Anno’. Stiamo parlando del maglianese Rocco Luciani, atleta dell’Accademia della Scherma Fermo che, oltretutto, rappresenterà le Marche nella specialità della spada alle Olimpiadi per le Regioni Trofeo Coni Nazionale che si svolgerà dal 21 al 24 settembre a Policoro in Basilicata. Luciani è stato premiato dal sindaco di Magliano di Tenna in occasione dei festeggiamenti per il patrono. Insieme a lui sarà un altro atleta dell’Accademia Scherma Fermo a rappresentare le Marche nella stessa manifestazione. Si tratta di Mattia Renzi che gareggerà nella specialità del fioretto. "Siamo orgogliosi – spiega il presidente dell’Accademia Scherma Fermo, Carlo Millevolte – che un nostro atleta come Luciani sia stato premiato come ’Maglianese dell’Anno’ e che insieme a lui anche il nostro Renzi vada a rappresentare le Marche alle Olimpiadi per le Regioni. Chi vuole provare a praticare questo che a settembre può farlo gratuitamente presso la nostra sala scherma di Fermo". Per info 3478878709 o 3386607790.