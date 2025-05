"Il campo di ’Shanghai’ a Nardinocchi"

Verranno terminati entro l’estate, se non ci saranno intoppi, i lavori di riqualificazione in una delle zone più caratteristiche del quartiere di Porta Cappuccina. Si tratta dell’ex area Shanghai, dove è appena sorto un nuovo campo sportivo che, con ogni probabilità, verrà intitolato a Emilio Nardinocchi, storico console del sestiere di Porta Solestà. In occasione dell’ultimo consiglio comunale, che si è svolto mercoledì scorso, il consigliere di minoranza Angelo Procaccini ha infatti annunciato una mozione, che verrà discussa nella prossima seduta, proprio per omaggiare il console, visto che a giugno ricorrerà il decennale dalla sua scomparsa. Anche il sestiere gialloblù, tra l’altro, ha in serbo un’iniziativa commemorativa per Nardinocchi.

L’intervento, che mira a restituire decoro a una zona che da tanti anni era lasciata alla mercè del degrado, è stato promosso dall’amministrazione comunale su proposta, però, dell’associazione ‘La Chimera’. L’area, in poche parole, verrà trasformata in un importante polo aggregativo arricchito da un parco pubblico dotato di percorsi sensoriali, giochi per bambini, panchine e altri servizi. E’ stato già allestito un campo di calcio in terreno sintetico con un nuovo impianto di illuminazione che aiuterà a garantire la sicurezza specialmente negli orari notturni. Questo grazie ai 450mila euro stanziati dal Comune. Nel progetto è previsto anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, per facilitare la fruizione degli spazi anche alle persone con disabilità. Ci sarà anche un giardino botanico, nel quale le varie piante saranno anche dotate di descrizioni in braille, per consentirne il riconoscimento anche agli utenti non vedenti. Questo nel primo stralcio dell’idea che, per il futuro, prevede anche la realizzazione di un percorso per skateboard e un campo da basket.

"Il parco versava in pessime condizioni, con scarsa dotazione di arredi – ha confermato il sindaco Fioravanti –. Abbiamo provveduto al recupero dell’area, con un campo da calcio che verrà anche implementato e adeguato". La minoranza, attraverso il consigliere Procaccini, ha anche chiesto di allestire degli spogliatoi, a servizio di chi usufruirà dell’impianto, ma Fioravanti ha spiegato che al momento tale soluzione non è prevista nel progetto, in quanto occorrerebbe una variante al piano regolatore. Per quanto concerne la gestione dell’impianto, invece, verrà pubblicato un apposito bando per affidarla a chi ne faccia richiesta. "Entro l’estate terminiamo i lavori – ha concluso il sindaco –. Poi, inizieremo a stilare un progetto ulteriore, trovando altre risorse che possano permetterci di lavorare sui marciapiedi, sui parcheggi e sulla recinzione di tutta l’area".

m.p.