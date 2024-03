Il Campobasso sarà di scena a Tivoli. Sfida playoff tra Roma City e L’Aquila

Si gioca la 25esima giornata nel girone F. Tutte in campo oggi. Fischio d’inizio alle 14.30: Alma Juventus Fano 1906 -Chieti 1922, Avezzano Calcio -Termoli 1920, Fossombrone 1949 -S.N. Notaresco, Roma City F.C. -L’Aquila 1927, Sora Calcio 1907 -FC Matese, Tivoli Calcio 1919 -Campobasso F.C., Vastogirardi -United Riccione. Fischio d’inizio, invece, alle 15 per Sambenedettese -Real Monterotondo e Vigor Senigallia -Atletico Ascoli. La classifica: Campobasso 50, Sambenedettese 48, L’Aquila 43, Avezzano 42, Notaresco 39, Vigor Senigallia 38, Roma City 37, Chieti 33, Fossombrone 31, United Riccione 30, Atletico Ascoli e Tivoli 28, Sora e Calcio Termoli 27, Real Monterotondo 24, Juventus Fano 19, Vastogirardi 18, FC Matese 17. Alma Juventus Fano e Matese hanno una gara in meno.