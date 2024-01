Il cantautore Gianluca Lalli torna in Rai con ’La musica dei ricordi’

Il cantautore arquatano Gianluca Lalli torna in Rai. E lo farà domenica mattina, alle 10.20, portando su Rai Tre il suo progetto dal titolo ‘La musica dei ricordi’. Nel programma ‘O anche no’ di Paola Severini Melograni, condotto da Riccardo Cresci, l’artista presenterà il suo ultimo lavoro incentrato sulla disabilità. Lalli, infatti, sta collaborando con la clinica Fondazione Recanatesi di Osimo, che ospita pazienti con malattie e disabilità varie tra cui Alzheimer, Parkinson e problemi psichiatrici. Il progetto ‘La musica dei ricordi’ è una sorta di laboratorio musicale in cui i pazienti, anche quelli con difficoltà maggiori, possono interagire con l’artista attraverso canti, balli e discussioni. "E’ una iniziativa che consente loro di ripercorrere a livello emotivo, attraverso la musica, i rispettivi ricordi – spiega il cantautore :. Questo tipo di intervento porta benessere nel paziente, che anche solo per un momento riesce ad emozionarsi, a cantare, a ballare e partecipare al momento creativo e ricreativo. In passato, il progetto era già stato accolto e finanziato dalla Regione Marche, trovando accoglienza al ‘Giardino dei Tigli’ di San Benedettoattraverso anche una collaborazione con l’associazione Parkinson di Grottammare". L’appuntamento, quindi, è fissato per domenica mattina, alle 10.20 circa, su Rai Tre.

Matteo Porfiri