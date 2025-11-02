Il cantiere sul lungomare torna operativo

Da domani, lunedì 3 novembre, il cantiere del lungomare di San Benedetto del Tronto tornerà ufficialmente operativo. Dopo la pausa estiva che aveva consentito a cittadini e turisti di godersi il viale in tutta la sua lunghezza, il progetto di riqualificazione complessiva entra nella sua fase più significativa. I lavori proseguiranno per diversi mesi, fino alla prossima primavera, e secondo il cronoprogramma approvato dagli uffici comunali, il restyling completo sarà ultimato entro l’inverno 2026. Nelle scorse settimane si è svolto un incontro tecnico decisivo tra l’Ufficio lavori pubblici e la Gentile srls, l’impresa aggiudicataria dell’appalto. È stata l’occasione per definire gli aspetti logistici e viari della nuova fase del cantiere. Come già avvenuto in passato, sarà istituito un doppio senso di circolazione sulla carreggiata ovest, con divieto di sosta su entrambi i lati, per consentire l’esecuzione delle opere sul lato est. Quest’ultimo sarà completamente interdetto al traffico veicolare e pedonale, inclusa la pista ciclabile, che per ragioni di sicurezza non potrà essere utilizzata fino alla conclusione delle lavorazioni. Il progetto rientra in un più ampio piano di riqualificazione del lungomare cittadino, iniziato negli anni scorsi e già concretizzato nei tratti nord e sud. Ora l’intervento si concentra sul segmento centrale, quello più frequentato e simbolico, che una volta terminato collegherà senza interruzioni i vari tratti già rinnovati. L’investimento complessivo ammonta a circa 2,7 milioni di euro, una cifra che sottolinea la volontà dell’amministrazione di portare a compimento uno dei progetti più attesi dell’intero mandato. L’obiettivo è garantire uniformità estetica e funzionale a tutto il viale, che da anni rappresenta il biglietto da visita di San Benedetto. Nel dettaglio, la riqualificazione prevede una ripavimentazione in pietra naturale posata ad "opus incertum", alternata a superfici architettoniche in graniglia a vista. Il progetto include anche la realizzazione di un filare alberato "portabici" largo oltre due metri e di una nuova pista ciclabile larga tre metri, anch’essa in calcestruzzo, pensata per integrarsi con il percorso già esistente a nord e a sud. Non sono invece previste modifiche rilevanti per quanto riguarda i parcheggi. Secondo il calendario dei lavori, l’impresa opererà fino alle festività natalizie, quando è prevista una breve sospensione. I lavori riprenderanno poi a inizio anno, con un nuovo stop programmato tra fine maggio e inizio giugno per non interferire con la stagione turistica. La conclusione del cantiere è prevista entro la fine del 2026.

Emidio Lattanzi